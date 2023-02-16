澳洲昆士蘭（Queensland）近日發生一起驚悚意外，一名8歲男童熟睡到一半時突然痛醒，睜眼卻看見一條長蟒蛇纏繞在手臂上，還咬了2口，讓他當場嚇破膽。所幸家人緊急通報捕蛇專家後，男童經送醫治療並無生命危險。

綜合外媒報導，昆士蘭一名8歲男童於當地時間8日凌晨睡覺時，突然感到手臂上傳來劇痛，驚醒後赫然發現竟是一條將近1公尺的蟒蛇，疑似透過天花板空調管線的通道闖入房內，並且突然朝著熟睡的男童攻擊，嚇得男童家人緊急通報救援。

捕蛇專家布朗（Steve Brown）透露，當天凌晨1時許接到電話，對方表示8歲孩子遭到一條蟒蛇攻擊，不僅手臂被緊緊纏住，還被咬了2口，劇烈的疼痛讓孩子放聲大哭。布朗趕到後發現入侵住宅的是一條地毯蟒（carpet python），且家長已經將地毯蟒從孩子的手臂上鬆開，他也隨即將其捕獲，並帶到異地野放。

布朗表示，地毯蟒沒有毒性，孩子除了受到驚嚇外並無大礙，另外他也強調，蛇一般不會主動攻擊人，只有在感到威脅時才會發動反擊，這起事件很可能是孩子睡覺時翻身，讓蛇覺得遭到威脅，才會纏繞並啃咬孩子的手臂，一般人若是遭到蛇咬，一定要請專業人士處理，否則可能非傷即死。