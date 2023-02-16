英國一名車主近日開超跑出門，停在路邊後到髮廊理髮，豈料一名男子路過時，竟跳到車子的引擎蓋上大力踩踏，導致擋風玻璃被踩凹，誇張行徑全被民眾錄下，警方介入調查，但目前並未逮捕任何一名嫌犯。

根據《LADbible》報導，超跑經銷商葛胡（George Gehdu）日前開價值22.5萬英鎊（約新台幣819萬）的麥拉倫跑車McLaren 720S出門，當時他停在公車站附近的路邊，至對街的髮廊理髮，豈料一名男子路過時，竟直接跳到車頂上，用力踩踏引擎蓋、車頂等。

影片中可以看見，男子不斷踩麥拉倫跑車擋風玻璃，其他民眾過來趕緊阻止，但對方並未理會，導致擋風玻璃被踩到凹陷，雖然影片最後拍到男子遭逮捕的畫面，不過倫敦警方表示，目前還在調查這起事件，並未逮捕任何嫌犯。

超跑經銷商葛胡的客戶通常是政商名流，曼聯的守門員大衛·德赫亞（David De Gea）、象牙海岸國家足球隊球員威爾佛萊德·薩哈（Wilfried Zaha）都曾找他買過車。事件發生後葛胡也在IG感謝警方協助，表示自己並未受傷，也不清楚對方為何要踩他的跑車。