印度一座鄰近老虎保護區的村落，近日傳出老虎吃人的駭人事件，一位名叫齊丹（Chethan）的18歲少年被老虎撕咬後僅剩下半身，不料12小時之後又傳出他的爺爺同樣死於食人虎的攻擊。

綜合外媒報導，這起事件發生在印度南部卡納塔克邦（Karnataka）的一座村莊，一隻老虎於本月12日逃出當地的Nagarhole自然保護區，並在鄰近3公里的咖啡園遇見了正在收割的齊丹（Chethan）和馬杜（Madhu），接著對齊丹展開攻擊，一旁的馬杜見狀雖然試圖阻止老虎，但絲毫不是老虎的對手，被弄傷後只能眼睜睜的看著老虎咬著齊丹的屍體消失在面前。

最終在當晚6時許，村民才在附近發現齊丹被撕咬剩一半的屍體，讓人錯愕的是，齊丹被咬死12個小時之後，他的75歲爺爺拉朱（Raju）同樣被老虎襲擊致死，且屍體僅距離齊丹陳屍處不到200公尺處。

消息一出引爆當地村民恐慌，Nagarhole自然保護區也緊急採取捉捕行動，除了增派人力多點巡邏，也設置了25個陷阱，並請獸醫值班待命，隨時準備替老虎進行麻醉，以免悲劇再次發生。