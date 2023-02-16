大陸一名男子2年前告白遭到拒絕，失落地手捧鮮花走在路上，附近一名女子目擊過程，看到對方如此尷尬，便攔下對方說「帥哥，她不收啊，給我吧！」拿到花後她才發現，裡面竟有一枚戒指，認為東西過於昂貴，希望可以歸還對方，因此PO網找人，兩人才有了聯繫，甚至進一步交往，近日還登記結婚了。

根據陸媒報導，河南鄭州一名周姓女子6年前離婚，帶著女兒獨自生活，2021年2月14日情人節當天，她在自家樓下目擊，一名男子手捧鮮花向心儀對象告白，豈料竟遭到拒絕，女方轉頭離開，他則難過地在路邊站了好幾分鐘，讓周女看了非常不捨。

周女當時想幫忙化解尷尬，叫住男子說「帥哥，她不收啊，給我吧！」對方便將花與禮物交給她，周女之後才發現，禮物竟是一枚戒指，認為東西太過貴重，因此PO文尋人想歸還，起初她也沒抱任何希望，沒想到男子看到訊息後，真的主動聯繫她。

兩人還成為朋友，相處起來非常契合，進一步發展成情侶關係，今年在西洋情人節登記結婚，她也將這個故事分享至抖音，不少人都紛紛給予祝賀，表示「緣分到了擋都擋不住」、「難怪我一直單身，我沒有抓住機會，也沒有給自己創造機會」、「路上撿到男朋友，緣分真的很奇妙」、「這個女生好勇敢，如果是我，我真的沒那個勇氣」。