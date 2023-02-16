古代發明了許多嚴刑峻法，來懲罰違法犯罪的人，其中最常在電視劇看見的刑罰之一就是「抄家」，犯了罪的人不但財產全數充公，家族也遭受牽連，而這些被沒收的財產，最後都會由皇帝統一發配，不是收入內務府、國庫，就是分賞給宗室子弟。

根據《國家人文歷史》報導，「抄家」是古代的傳統刑罰，意指沒收全部財產並處置家族成員，男性不是被殺就是充軍留放，女性則進入宮廷當宮女，而被抄家的對象，通常都是犯下嚴重罪刑的人，比如謀反罪等等，唐初上官儀家族就是被告發與廢太子梁王李忠謀反，家產和人口都被抄沒。

到了清朝，統治者吸收傳統進行改造，把抄家當成家常便飯，官員一做錯事就可能面臨抄家的下場，因為對於犯什麼罪會被抄家，《大清律例》並沒有寫明，不過從清朝的抄家檔案可以發現，被抄家的對象大致可分成4類，謀逆罪、貪汙、在任期枉顧律法，以及文字獄相關罪行。

至於被抄沒的財產則由皇帝全權處置，一般情況下，皇帝會先挑選一部份，像是現金銀兩、珠寶、古董字畫等，並沒收進皇家府庫「內務府」，偶爾也會撥一部分進國庫，或留在地方興辦工程；不好搬運的家具則在當地變賣，換成錢財後再回到朝廷；房產、土地等不是被收歸官府，就是按照市場價格變賣；其他的珠寶、家族奴婢等解押回京後，再由皇帝統一分配，有的賞給宗室子弟、親貴大臣，有的則讓其他官員拿錢來買。

但被抄家的人或家族還是有機會翻身的，順治朝的功臣索尼在睿親王多爾袞的打壓下，曾被削爵抄家，還被發配到盛京看守昭陵，不過多爾袞死後，順治又將索尼召回，恢復一切職權，成了首席大臣。還有一些被抄家的家族，由於皇帝特批家屬不必充公，他們之後就可以繼續參與科舉考試，憑一己之力翻身。