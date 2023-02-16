國外一名女網友一直飽受疾病所苦，好在身邊有一隻聰明又貼心的服務犬貼身守護，除了精神上的支持，還能機警察覺到飼主的異狀，並且給予幫助，而這些暖心舉動全被監視器給拍了下來，畫面曝光後感動無數網友。

綜合外媒報導，飼主凱蒂（Katie Graham）患有「姿勢性心搏過速症候群」（POTS），事發當天她看似正常的做著家事，卻突然感覺到呼吸困難、心臟不適，一旁的澳洲牧羊犬同時也是服務犬的貝利（Bailey）感覺到飼主不太對勁，立即撲上前關心。

隨著凱蒂難受得坐在地板上後，貝利機警地將手機迅速叼在她面前，接著還跳上平時不被允許的流理臺上拿藥罐，甚至打開冰箱幫凱蒂拿來一瓶礦泉水，貼心又聰明的舉動全被家中的監視器給拍了下來。

凱蒂透露，當病情發作時心跳會加快而導致昏厥，此時貝利總是會圍繞在自己身邊，試著安撫她的情緒，藉此降低她的心律並讓她保持清醒，每次也會第一時間叼來手機、毛毯或藥物，是她對抗病情時最堅強的後援夥伴。

影片曝光後感動無數網友，紛紛留言直呼「感動得熱淚盈眶，你們是最佳默契拍檔」、「狗狗們無論身份，都是上天恩賜的天使」、「作為POTS患者，我也在考慮擁有一隻服務犬，謝謝分享」。