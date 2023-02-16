清朝雍正皇帝突然去世，讓不少人認為死因不單純，民間傳言他是被反清學者呂留良的孫女「呂四娘」殺害，由於雍正當年鞭屍她的祖父，其家人更是被流放至邊疆，呂四娘心生不滿起了殺機，還取走雍正的首級，但專家翻閱聖旨後，表示這種說法並不可靠。

大陸導遊房博在微博提到，根據《起居注冊》記載，「雍正十三年（1735）八月二十一，上不豫，辦事如常。二十二，上不豫，和親王守於旁」，指當時雍正身體出現不適，但依舊帶病工作，隔天他仍然不舒服，趕緊叫來兒子弘曆、弘晝守在旁邊，直到晚上7點到9點就病危，不久後於凌晨過世，由於他死得很突然，不少人臆測死因不尋常。

眾人更認為與雍正6年爆發的「曾靜案」有關，當年秀才曾靜指控雍正犯10罪狀，分別是謀父、逼母、弒兄、屠弟、貪財、好殺、酗酒、淫色、好諛、任佞，他被逮時稱早年受反清學者呂留良影響，才會出現這些言論，雍正並沒有處罰曾靜，反而是開棺鞭屍呂留良，他的家眷還被流放邊疆，傳言其中一名孫女呂四娘順利脫逃，還向大俠甘鳳池習武。

當時民間就指，呂四娘為了替家人報仇，因此潛入宮中殺害雍正，不過房博則解釋，雍正曾寫一篇詔書提到，近日民間流傳呂留良有遺孤，他便交代當時的浙江總督李衛調查，表示雍正執政時就已發現此情形，也害怕呂留良子女來報仇，李衛之後上了一篇奏摺，提到他已逮捕呂留良的家眷，並派人監視呂留良的墳墓，若有人秘密祭祀馬上會發現。

房博也指出，李衛不太可能敷衍了事，雖然他學問不高，但善於抓捕盜匪，而且對雍正皇帝很忠心，此外，若真的有呂四娘這一號人物，也不太可能潛入宮中，雖然清代法律規定，15歲以下獲罪子女會沒入官家為奴，但根據資料顯示，呂留良子女並未被這樣處理，而是流放邊疆成為清初被俘虜漢人或朝鮮人的奴隸。