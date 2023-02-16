古代有不少帝王因為貪戀權力的滋味，或是其他原因，一直苦尋長生不老的辦法，明世宗朱厚熜就是其一，相傳他有一項癖好讓無數宮女難以忍受，甚至到了最後忍無可忍，不惜鋌而走險，聯手謀害他。

根據《搜狐網》報導，明世宗朱厚熜就是人們常說的嘉靖皇帝，之所以迷戀丹藥，跟他30歲之前一直沒有子嗣，後來透過道士開藥，結果服用後還真的一舉得子有關，此後更是一心追求長生不老，在道士的教唆下用經血當作煉丹原料。

不過這方法卻苦了無數宮女，不僅每月需上繳經血，為了保持血液純淨，被選中的宮女在月經來臨的那幾天要不吃不喝，真的餓到受不了時只能吃桑葉果腹，口渴時也僅可以喝露水；最讓人髮指的是，為了獲取源源不絕的經血，嘉靖皇帝還逼迫宮女服下催經生血的藥物，讓她們的經期提前，導致宮女大量出血，因為血崩而亡的更是大有人在。

面對長時間不合理的對待，宮女們對嘉靖皇帝積怨甚深，其中一位名叫楊金英的宮女不甘淪為皇帝的煉丹來源和性玩物，加上親眼看見不少同僚被折磨至死，於是在侍奉皇帝的時候聯手其他宮女試圖將其勒死，但是行兇未遂，最終除了涉案宮女之外，她們的家屬也被連坐斬首，史稱「壬寅宮變」。