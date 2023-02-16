加拿大一對夫妻近日整理房間時，找到一張未刮開的刮刮樂，刮開一看竟中10萬美元（約新台幣303萬元），讓他們非常開心，豈料領獎時卻被告知，刮刮樂兌獎時間已過期5天，彩券公司也不願通融，他們因此與財神爺擦身而過。

根據《太陽報》報導，居住在喬治王子城（Prince George）的路易斯（Dan Lewis）近日與妻子整理房間時，意外發現一張在聖誕節時購買的刮刮樂，兩人刮開來看後發現，竟中了10萬美元大獎（約台幣303萬元），隨後拿出彩券公司的APP確認，發現兌獎日期已經過了。

路易斯表示，當他們發現中獎時，第一個想法就是終於能解決所有債務問題，但老天爺並未讓他們開心太久，隨後就發現兌獎時間已過期5天，他們趕緊打電話向彩券公司詢問，是否可以通融，但對方表示「彩券如果已經過期，就沒辦法兌獎了」。

路易斯無奈的表示，日後若是買了刮刮樂，他們一定會第一時間就檢查，「雖然整段過程很折磨人，但仍有不少人給予我們支持，我真的很感謝大家的關心」，也提醒民眾買了彩券或刮刮樂後，一定要記得檢查兌獎時間，否則就會像他們一樣懊悔。