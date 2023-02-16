俄羅斯發生一起老虎攻擊人類的事件，當時一名男子正和堂哥在小屋內釣魚，未料一隻老虎疑似因為太過飢餓，竟一頭撞破窗戶玻璃，闖進屋內撕咬男子，堂哥見狀立刻上前幫忙，最終成功射殺老虎，不過男子傷勢過重、大量失血，目前仍在重症監護室治療中。

綜合外媒報導，俄羅斯男子謝爾蓋（Sergey Kyalundzyuga）本月12日和堂哥亞歷山大（Alexander）在俄羅斯東部的一個小屋釣魚，當地因為缺乏食物，導致在附近活動的西伯利亞虎都飢餓許久。事發當時，他們聽到窗戶外有聲音，於是謝爾蓋走過去查看，未料下秒一頭老虎突然用頭撞破玻璃，闖進小屋內攻擊謝爾蓋。

亞歷山大見狀立刻上前幫忙，最終成功射殺老虎，不過謝爾蓋傷勢嚴重，頭部、頸部和手臂都有傷口，然而兩人所處的小屋位置偏遠，搜救隊花了2天才抵達，並用直升機載他們就醫，亞歷山大僅受到輕傷，但謝爾蓋因大量失血、脫水和創傷性休克，目前仍在重症監護室治療。

老虎專家表示，目前已經將老虎遺體運回屍檢，希望可以查出牠出現異常行為的原因，不過老虎看起來很憔悴，身上還有傷，可能是因為這樣才無法在森林中覓食，加上當地食物短缺，老虎太過飢餓，才會選擇攻擊人類。