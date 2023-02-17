印尼一名32歲戀童癖男子因涉嫌猥褻兒童，擔心被警方逮捕，竟然選擇揮刀自宮，將生殖器切下後裝入玻璃罐中藏匿，試圖毀滅「物證」，藉此規避法律責任。

綜合外媒報導，這起事件發生於印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara），本月11日上午，鄰居在門口巧遇正要回家的男子YDB，便上前和他閒話家常，沒想到YDB卻神色緊張地打斷對方，表示自己要趕快回家洗澡。

鄰居見YDB形跡可疑，加上下體似乎有血漬，午後又再度上門拜訪，沒想到卻看見YDB渾身是血地躺在浴室地板上，嚇得立刻將他送醫急救。不過警方事後卻在YDB的浴室內發現可疑的玻璃罐，仔細一看裡頭竟裝了他的生殖部位，經調查後發現，YDB當天持鐮刀將命根子切斷，僅留下2顆睪丸，好在經過手術後，YDB的傷勢已經逐漸穩定。

由於警方數日前曾接獲民眾報案，指控YDB涉嫌猥褻和性侵兒童，因此懷疑YDB是因為害怕被捕，才會畏罪自宮，試圖「毀根滅跡」；警方發言人則表示，YDB猥褻的是他的姪子和其他小孩，目前案件仍在調查當中，同時也對YDB祭出拘捕令。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。