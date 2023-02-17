大自然很殘酷！一隻白鸛媽媽正在鳥巢裡照顧3隻寶寶，隨後牠叼起其中一隻並往下丟，剩餘的寶寶瞬間傻眼，呆愣在原地數秒鐘，無情畫面令人震驚，但白鸛媽媽並非不愛自己的孩子，只是為了提高存活率，只能捨棄身體較弱的寶寶。

國外網友@Ocelot859在Reddit上傳一段影片，只見一隻白鸛在高處築了巢，裡面有3隻嗷嗷待哺的幼鳥，白鸛媽媽先是檢查一遍，隨後叼起其中一隻寶寶，過程中還因太重而掉落兩次，隨後寶寶被懸在半空中，之後就被扔到地上，其他手足還伸長脖子目睹一切。

這段影片拍攝於2016年，豈料近日又被網友拿出來討論，許多人表示「傳說都指白鸛是送子鳥，當我看到這一幕後，童話根本騙人」、「對於白鸛而言，我不認為牠們會心疼孩子，純粹出自於牠們的生物本能」、「對於動物而言，提高存活率才是最重要的」。

母鳥殺子的情形並不罕見，當鳥媽媽發現寶寶有畸形問題時，牠們會直接吃掉孩子以獲取養分，若是幼鳥生病或遭感染，則是直接推出鳥巢，防止其他寶寶生病。鸛鳥專家克萊因（Dominique Klein）曾研究被拋下的幼鳥屍體，發現牠從20公尺高處墜落，當場沒了生命跡象，解剖發現牠肚子裡有顆草球，顯示這隻幼鳥身體已出問題，無法再繼續進食。