印尼東爪哇省一名36歲女子近日剛生下男嬰，沒想到卻被丈夫指控外遇，她憤而將僅有幾天大的兒子放在火爐上燒，直到附近鄰居闖進門，目擊嬰兒慘況後嚇了一大跳。

綜合外媒報導，這起事件發生在茉莉芬市的Ngranget村，一位名字縮寫為IS的女子因為不滿被丈夫指控外遇，懷疑孩子是她跟外面男人生的，一怒之下就將自己的親骨肉放進廚房壁爐內點火狂燒。附近鄰居因為察覺到女子住家有異，不僅門窗緊閉，且敲門也沒回應，於是緊急破門而入，沒想到卻目睹了嬰兒被放在壁爐上燒的驚悚畫面。

男嬰被救下後緊急送醫搶救，無奈全身70％面積嚴重燒燙傷，最終仍不治身亡。女子行兇後曾試圖逃進森林，但依舊難逃警方追捕，事後才坦承被丈夫質疑外遇，讓她相當心碎，才會一時想不開對小孩下手。

對此，鄰居表示，IS的丈夫在外地工作，長期不在家，每個月只會回來一次，而女子的交友圈非常封閉，平時很少和人打交道。消息一出引發當地民眾譁然，也有人懷疑女子可能罹患產後憂鬱症，加上遭丈夫羞辱，才會做出如此極端的行徑。