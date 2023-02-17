大陸一名遊客近日到南京的動物園遊玩，豈料在參觀靈長類動物展區時，只見長臂猿原本在樹上晃動前進，遊客覺得新奇便拿出手機拍攝，畫面中長臂猿往地面一跳，竟瞬間變人類準備走出展示區，但這其實是視覺錯位造成，有趣畫面吸引300萬人觀看。

綜合陸媒報導，一名遊客至南京紅山森林動物園參觀，逛到長臂猿展示區時，看到長臂猿用擺動的方式在樹上前進，便拿出手機拍下過程，豈料牠往下跳卻秒變成人類，不僅用兩隻腳行走，臉上還戴著口罩、穿好衣服，逕直走出展示區，讓遊客瞬間嚇了一跳。

原PO解釋，畫面中長臂猿瞬間變人類，其實是視覺錯位造成的，當時他剛好站在展示區玻璃反光處，長臂猿往下跳時，畫面正好被反光擋住，當時另一名遊客走了過來，位於長臂猿落地處附近的展區外位置，才會呈現猿猴進化成人的錯覺影像，但實際上長臂猿還是在展區內，他也強調這是真實拍攝，絕對沒有經過後製。

影片被分享至微博，累積334萬觀看次數，不少人表示「史上最快進化」、「2秒完成了一部進化史，達爾文看了一定感動落淚」、「根本是天時地利人和才會有出現的畫面」、「毫無違和感，我看了好幾遍」、「特效都沒這麼真實」、「2秒演繹人類進化史」。