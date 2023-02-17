心愛且名貴的東西被當便宜貨，內心五味雜陳。大陸一名男子收藏名貴茶葉，每斤高達人民幣8000元（台幣約3萬5千多元），沒想到竟被母親誤以為過期，拿去煮茶葉蛋。男子得知後晴天霹靂，不過卻不敢向節儉的父母說明實情。網友則笑說：「史上最貴茶葉蛋。」

根據港媒《香港01》報導，居住在大陸遼寧的李姓男子日前回家發現母親正在煮茶葉蛋，眼見桌上有個眼熟的包裝紙，隨口問：「媽，這茶誰拿來的？」媽媽則表示，在家發現一包茶葉過期，決定拿來利用。

李男仔細看才發現，該茶葉是他珍藏的2018年產「白毫銀針」（有中國10大名茶之稱，被譽為茶中美女、茶王。）。李男解釋，白毫銀針屬於白茶，存放愈久愈值錢，每斤價格可高達人民幣8000元（台幣約3萬5千多元），本來打算用來招待重要客人，沒想到竟會被母親誤會。

李男雖心痛不已，但表示不會告訴父母茶葉真實價格，因兩老平日生活節儉，擔心他們無法承受，因此只能和家人默默享用這些昂貴茶葉蛋。網友全笑翻：「史上最貴茶葉蛋」「不告訴沒過期，下次媽媽還用這個煮茶葉蛋。」