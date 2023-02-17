為了避免毛小孩失控暴衝，發生難以挽回的意外，遛狗時務必繫上牽繩！墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）近日發生一起驚悚事件，一隻狗狗疑似在好奇心的驅使下闖入一處禁區，導致下秒竟被潛伏在水中的鱷魚咬爆，當場慘死，駭人景象全被一旁的民眾拍了下來。

綜合外媒報導，一隻戴著項圈，疑似是有人飼養的毛小孩，近日在坦皮科（Tampico）木匠湖（Laguna del Carpintero）公園散步時，疑似太過靠近潟湖區，導致被潛伏的鱷魚盯上，越過圍籬不久就瞬間被鱷魚一口咬住頭頸部，當場魂斷鱷魚的血盆大口之下。

另一段影片也顯示，當鱷魚上岸休息時，下顎還殘留著動物的屍體，疑似是稍早被咬死的寵物狗，全程目睹悲劇發生的拍攝者也無能為力，只能眼睜睜的看著「自然食物鏈」發生。

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，當地市長皮札那（Juan Pizaña）對此呼籲，民眾前往公園遊玩時務必注意小孩的安全，在湖邊遛狗時更要繫上牽繩，避免憾事發生。