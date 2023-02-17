古裝電視劇常有「賣身葬父」的情節，但古代地廣人稀，為何不能找個地方挖坑埋葬呢？最初起源於《二十四孝》，孝子董永家境貧窮，父親過世時他沒錢處理後事，因此賣身到富家賺取喪葬費用，由於古代非常重視後事還有孝道，就算沒錢也要想辦法替過世親人辦喪禮。

根據《藝述史》指出，漢朝孝子董永家境貧窮，父親過世時沒錢辦後事，因此賣身換取喪葬費用，他將後事處理完，遵守約定前往富豪家，途中遇到一名女子，表示願意當他妻子幫忙還債，兩人抵達目的地，富翁承諾他們只要織出300匹細絹，債務就一筆勾消，豈料董永妻子竟在短短時間就織了出來，兩人回家途中，一問才知妻子是天上的七仙女，被董永的孝順感動才下凡，這一段故事還被改編為戲曲《天仙配》。

不僅董永賣身葬父，明朝開國皇帝朱元璋也是如此，他自幼家境貧寒，又遇災荒和瘟疫，父母和大哥都不幸過世，朱元璋和二哥向地主劉德拜託，懇求對方施捨一塊地，以便安葬父母，豈料劉德不但沒答應，還羞辱他們一番，而鄰居劉繼祖得知後，將自己的一塊地分給朱元璋，他們才得以安葬家人，可見古代其實不能隨便安葬死者。

其實從春秋開始，周天子勢力減弱，導致群雄紛爭，貴族士大夫擁有龐大私人土地，甚至為了土地爭得你死我活，百姓若隨意找塊地安葬家人，可能會惹怒貴族，但若將屍體埋到荒山野嶺，荒地雖然有空地，但遠離人群的地方可能會出現大型野生動物，提高危險性，此外古代喪葬制度認為，將親人屍骨埋在荒地，是對先人不尊重。

《荀子．禮論》提到，「喪禮者，以生者飾死者也，大象其生以送其死也。故事死如生，事亡如存，終始一也。」指對待死者要像生者一樣尊重，而且古代葬禮儀式複雜，若未做完一套流程，還會被人視為不孝，尤其漢朝非常重視孝，不孝順者就不能做官，還可能被官府嚴懲，例如《孝經‧五刑》寫到「五刑之屬三千，而罪莫大於不孝。」