朱棣是明太祖朱元璋與馬皇后嫡出的第4子，不過朱元璋並沒有將皇位傳給他，而是孫子朱允炆，這讓朱棣相當不滿，後來朱允炆即位，燕王朱棣見時機成熟，以「清君側」的名義，發動靖難之變，攻入京師，是為明成祖。不過在朱棣直奔皇宮準備稱帝前曾發生一段小插曲，一名小官當時大膽將他攔下，問了個問題後讓朱棣醍醐灌頂，後來朱棣登基後對其賞識有佳，將其延攬進內閣重用，而他就是明朝四朝宰相楊榮。

根據《搜狐網》報導，朱棣攻破南京後便直奔皇宮，一心只想趕快坐上龍椅，不過卻在半路被翰林院編修員楊榮攔下，正當朱棣爆氣質問他是誰時，楊榮不急不徐反問「敢問殿下抵京即位，是先要拜謁太祖的陵墓呢，還是直接登基呢？」楊榮一席話瞬間點醒了朱棣，原來按照禮制，藩王登基之前需要先拜謁先帝的陵寢，以此向世人表明他的帝位是繼承先帝而來，並非名不正言不順的篡位者。

朱棣聽了之後立即明白事情的嚴重性，為了化解尷尬，便回答「孤此次入京，自然是要先拜祭先帝陵寢，只是宮中失火讓孤放心不下，所以才著急入宮探視究竟。想來有司已經撲滅火災，那麼孤就去拜陵吧。」說完就調轉馬頭，直奔明孝陵。

後來朱棣順利登基後，因為楊榮諫言有功，所以將其延攬入內閣，楊榮也相當爭氣，一路高升至內閣首輔（指首席內閣大學士，由於明朝自胡惟庸後名義上無宰相之職，故此職實有宰相之權），成祖駕崩後又經歷仁宗、宣宗、英宗三朝，成為四朝宰相。