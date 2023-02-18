大陸一名攝影師日前至四川山區拍攝岩羊，發現天空出現幾隻大鳥，仔細一看才知道，竟是擁有「骨頭壓碎機」稱號的胡兀鷲，牠們數量稀少，在大陸屬於國家一級保護動物，而且該景區也是頭一次出現胡兀鷲，讓攝影師非常驚訝。

根據《新華網》報導，一名攝影師近日到四川阿壩藏族羌族自治州阿壩縣蓮寶葉則景區拍攝野生岩羊，突然發現天空盤旋數隻大鳥，讓他感到非常驚訝，趕緊拿起相機拍攝，仔細看才發現是大陸國家一級保護動物「胡兀鷲」，由於牠們數量稀少，畫面非常珍貴。

胡兀鷲主要分布於歐洲南部、非洲東部、北部和賴索托、西亞、中亞和西藏的高山區，體長超過1公尺、翼展近3公尺，通常於冬天生蛋，每次約1至2顆，成年胡兀鷲的身體和頭呈現淺黃色，翅膀與尾巴則是灰色，而未成熟的胡兀鷲全身都是深色。

胡兀鷲在白天活動，牠們會飛上高空尋找屍體與獵物，而且進食方式特殊，由於牠們的消化系統可快速溶解大塊骨頭，所以平時會直接吞下整塊大骨，雖然以腐肉為食，不過胡兀鷲特別喜歡吃骨髓，牠們會將食物從離地50至150公尺的高空拋下，摔碎大又難以吞嚥的骨頭，還能吃到骨髓，因此擁有「骨頭壓碎機（Bone Crusher）」的稱號。