Pria itu adalah Rio Kartonis, warga Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Muba.



Dia berencana menikahi dua calon istrinya yakni Desi Lastari (20) warga Desa Mekar Jaya, dan Suci Ramadani (17) warga Desa Rukun Rahayu. pic.twitter.com/8NcwA4SSa4 — TRIPIA (@tripiaid) February 16, 2023

印尼一名23歲無業男子近日高調舉辦豪華婚禮，一次迎娶2名嫩妻，婚後3人皆沒有工作，也決定婚後住在男方父母家，新郎更不諱言要當啃老族，消息一出引發熱議。

綜合外媒報導，23歲男子利奧卡東尼（Rio Kartonis）來自蘇門答臘，近日舉辦一場豪華婚禮，還一口氣迎娶兩位美嬌娘，分別為20歲的迪斯娜塔莉（Desi Lastari）和17歲的蘇茲拉瑪達妮（Suci Ramadani）。不過讓人詫異的是，利奧卡東尼雖然過去曾在餐廳打工，但現在處於待業中，兩名嫩妻也沒有工作，婚後3人都會住在男方父母家。

對於啃老，利奧卡東尼也不諱言，自己的確沒有工作，包括這次婚禮也是由父母一手舉辦和負擔全數費用，自己婚後也打算繼續依靠父母生活。

消息一出隨即在當地引發熱議，眾人除了對於年輕人的啃老行徑直搖頭之外，三人行的婚姻生活也備受關注，許多人認為利奧卡東尼對感情不忠，竟然腳踏兩條船；但也有人出言緩頰，表示當地法律本來就允許一夫多妻制，他並沒有做錯什麼事。