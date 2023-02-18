印尼一名23歲無業男子近日高調舉辦豪華婚禮，一次迎娶2名嫩妻，婚後3人皆沒有工作，也決定婚後住在男方父母家，新郎更不諱言要當啃老族，消息一出引發熱議。
綜合外媒報導，23歲男子利奧卡東尼（Rio Kartonis）來自蘇門答臘，近日舉辦一場豪華婚禮，還一口氣迎娶兩位美嬌娘，分別為20歲的迪斯娜塔莉（Desi Lastari）和17歲的蘇茲拉瑪達妮（Suci Ramadani）。不過讓人詫異的是，利奧卡東尼雖然過去曾在餐廳打工，但現在處於待業中，兩名嫩妻也沒有工作，婚後3人都會住在男方父母家。
對於啃老，利奧卡東尼也不諱言，自己的確沒有工作，包括這次婚禮也是由父母一手舉辦和負擔全數費用，自己婚後也打算繼續依靠父母生活。
消息一出隨即在當地引發熱議，眾人除了對於年輕人的啃老行徑直搖頭之外，三人行的婚姻生活也備受關注，許多人認為利奧卡東尼對感情不忠，竟然腳踏兩條船；但也有人出言緩頰，表示當地法律本來就允許一夫多妻制，他並沒有做錯什麼事。
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