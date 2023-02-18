英國一名男子與波蘭籍妻子結婚後，陸續生下7名孩子，然而兩人還想再拚第8胎，因此老七出生後，他們隨即投入「造人計畫」，沒多久就順利懷孕，豈料產檢時發現，妻子竟懷上5胞胎，機率僅5200萬分之1，讓夫妻倆都非常驚訝。

A British dad and his Polish wife already had seven kids but decided to try for just one more – now they have welcomed quintupletshttps://t.co/dAj1LiY6Cq — Mirror Parents (@MirrorParents) February 15, 2023

根據《鏡報》報導，55歲克拉克（Vince Clarke）和37歲妻子多明妮卡（Dominika）育有7子，年紀介於10個大月至7歲，其中兩胎還是雙胞胎，夫妻倆生完老七後，還想生第8胎，因此又投入生產計畫，2022年如願懷孕，未料竟意外懷上5胞胎。

原本在學校擔任數學老師的多明妮卡表示，懷上五胞胎宛如奇蹟，機率是5200萬分之1，「身為一名數學教師，我很喜歡算這類的統計數據，我們祖父有8個兄弟姊妹，原本打算比照祖輩生8胎，沒想到竟懷5胞胎，我們中樂透的機率可能比一次懷5個孩子的機率還大」。

由於5胞胎的風險較大，因此多明妮卡懷孕29周時，就在波蘭南部的克拉科夫醫院剖腹生產，生下3女2男，目前嬰兒因早產仍需倚靠呼吸輔助，新生兒科負責人勞特巴赫（Ryszard Lauterbach）表示，寶寶們狀況都很穩定，醫護人員也為他們感到開心。

多明妮卡表示，他們在英國居住長達13年，6年才搬到波蘭想體驗不一樣的生活，而丈夫克拉克提到，當他得知妻子懷了5胞胎時，他非常驚訝，因為這根本不在計畫內，「但我們會應付得來，其他孩子也非常興奮，現在我們是更大的家庭了」。