大多數人總認為，出生在帝王之家，意味著享盡一切榮華富貴、過著錦衣玉食的生活，不過現實並沒有想像中美好，皇室成員往往必須面對沉重的壓力，所謂的兄弟感情，甚至是父子之間的親情都不值一提。南朝宋武帝劉駿的第8子便是如此，從小備受寵愛的他，5歲封王、8歲當上宰相，殊不知10歲時就被剛登基的兄長賜死，臨終前還留下7字遺言，流傳千古。

根據《搜狐網》報導，劉子鸞出生於公元456年，是南北朝時期宋武帝劉駿的第8子，因為其母親備受寵愛，加上他天資聰穎，因此很得父皇歡心，5歲時就封他為襄陽王，8歲時不但成為中書令，同時還兼有7、8個官銜，小小年紀就當上宰相。

不過劉子鸞的受寵，讓當時的太子劉子業很不是滋味，認為父皇對自己要求嚴格，卻對劉子鸞百般施恩，甚至一度想立劉子鸞為太子，最終受到朝中大臣反對才作罷，這也讓劉子業懷恨在心。因此當劉子業登上皇位之後，隨即展開一系列報復，先是拔了劉子鸞的官位，再將其貶為庶人，接著又賜死弟弟。

面對一連串的打擊，年僅10歲的劉子鸞在臨終前留下「願身不復生王家」7字遺言，道盡了身處在帝王家的心酸。《宋書·劉子鸞傳》就曾記載，「帝素疾子鸞有寵，既誅群公，乃遣使賜死，時年十歲。子鸞臨死，謂左右曰：『願身不復生王家。』同生弟妹並死。」