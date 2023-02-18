乾隆深愛他的第一任皇后富察氏，就連富察氏去世後，他還經常寫詩悼念，以至於繼后那拉氏上位，他依舊無法走出悲傷，那拉氏雖並未受寵，但也為皇帝生下3個孩子，夫妻倆感情逐漸好轉，豈料她在48歲時竟剪去自己的頭髮，在滿州舊俗表示詛咒家人，乾隆勃然大怒，把那拉氏幽禁到死，她的後事還被草草處理。

天津歷史老師李正提到，那拉氏17歲時嫁給身為皇子的乾隆，不過當時24歲的乾隆已與正福晉富察氏生下3子，感情處於最親密階段，而另外一位側福晉是高佳氏，同樣也是入府多年，那拉氏與乾隆感情就較不親密，乾隆即位後，立富察氏為皇后，高佳氏封為貴妃，那拉氏則是妃子，雖然她並未受寵，但在後宮地位依舊排名第三，表示兩人關係雖不親密，但乾隆很尊重對方。

乾隆十年，高佳氏與富察氏陸續病逝，乾隆傷心欲絕，皇太后鈕祜祿氏告知乾隆，後宮不能無人管理，必須立新皇后，最佳人選就是那拉氏，乾隆拒絕並表示他依舊難忘富察氏，但最後還是妥協，先讓那拉氏當皇貴妃，再銜接做皇后，豈料乾隆宣布皇后人選時，還特別提到富察氏，更指選擇那拉氏是皇太后的決定，日後時不時就寫詩提及富察氏，表示自己失去初戀很傷心。

直到乾隆開始反思後，才與那拉氏感情升溫，五年間陸續生下2男1女，豈料乾隆三十年，當時乾隆55歲、那拉氏48歲，兩人帶了眾嬪妃、皇親和官員南巡，一日晚上那拉氏竟剪斷頭髮，根據滿州舊俗，唯有家裡死人才會斷髮，表示她在詛咒丈夫，乾隆得知後，那拉氏還不肯道歉，兩人甚至吵了起來，當天他就安排那拉氏回京城。

乾隆說「她平日恨我必深」，認為那拉氏發瘋了，便將她幽禁起來，愛面子的乾隆極度崩潰，因此一直想冷處理，期間一名刑部侍郎阿永阿替那拉氏說話，就被流放到黑龍江，那拉氏被幽禁1年後就過世，去世前都還有皇后名號，豈料死後乾隆依舊不原諒她，喪禮只能按照皇貴妃標準辦理，不允許政府官員處理，最後由皇家內務府草草收場，她的棺槨還隨意被塞進純惠皇貴妃的陵寢，也不准禮部安排祭祀、不願給她諡號。