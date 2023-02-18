非洲東南沿海國家莫三比克（República de Moçambique）近日傳出一名牧師因為仿效聖經中記載的「耶穌40天斷食神蹟」，在禁食25天後因急性貧血和器官衰竭，送醫不治身亡。

綜合外媒報導，創立「天主聖三福音教會」（Santa Trindade Evangelical Church）的39歲牧師巴拉賈（Francisco Barajah），為了仿效耶穌40天斷食，在經歷25天禁食後，最終於本月15日在莫三比克第4大城貝拉（Beira）的一間醫院去世。

報導指出，巴拉賈經歷了25天只喝水、不進食的日子，體重直線式下降，且全身乏力，幾乎無法站立，最終在家人和信徒的幫助下火速送往醫院急救，儘管醫師隨後為他灌入流質食物，但為時已晚，巴拉賈最終仍死於急性貧血和器官衰竭。

教會其他成員表示，牧師和信徒的禁食活動很常見，尤其是傳統的基督徒認為，暴食屬於7宗罪之一，會以數天的禁食來懺悔，不過一般時間不會這麼長。

值得注意的是，巴拉賈並非第一起因仿效耶穌禁食40天而喪命的事件，2015年一名辛巴威男子在禁食30天後死亡；2006年英國倫敦一名婦女同樣在類似的禁食過程中喪命。