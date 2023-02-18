美國一名74歲爺爺雖是一名律師，但他從小有個出書的夢想，花了14年寫出驚悚小說《石像少女》（Stone Maidens，暫譯），並於2012年出版，豈料11年過去默默無聞，直到他的女兒近日在抖音分享影片宣傳，竟衝上亞馬遜暢銷書第一名。

根據《BBC》報導，74歲理查茲（Lloyd Devereux Richards）耗時14年寫書，一邊擔任律師一邊完成驚悚小說《石像少女》，2012年透過亞馬遜子公司Thomas & Mercer出版，故事內容是一名FBI法醫人類學家參與調查一起連環殺人案，豈料小說出版11年卻乏人問津，他的女兒瑪格莉特（Marguerite）近日決定在TikTok分享影片宣傳。

豈料影片上傳後，竟累積4500萬次點閱，瑪格莉特在畫面中提到，「我的父親花14年時間寫了一本書。當時他還有一份全職工作，就算忙著照顧孩子，他也會抽出時間寫書，完成後他非常開心，就算書賣得不好。我希望他的作品銷量可以再高一點，儘管他甚至不懂抖音（TikTok）是什麼。」

瑪格莉特影片曝光後，《石像少女》銷量暴增，一度登上亞馬遜暢銷書榜首，而這本書目前還賣到缺貨。瑪格莉特得知後非常開心，將這個消息告訴父親，理查茲非常感動，在鏡頭前落下男兒淚，表示「雖然我搞不懂為什麼，但我覺得非常幸福」。瑪格莉特受訪時提到，《石像少女》對她父親很重要，11年前或許只是沒人發現有這本書。