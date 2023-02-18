大陸4名男子在14年前搶劫加油站，得手人民幣156元（約新台幣690元）和兩支手機，期間還用刀劃傷加油站人員，警方接獲報案，陸續逮捕其中3名嫌犯，唯有其中一位人間蒸發，近日他決定出來自首，原來這14年來他一直躲在山洞裡。

根據《極目新聞》報導，湖北恩施市新塘鄉一名劉姓男子與廖姓姊夫、2名同夥在14年前搶劫加油站，期間用刀劃傷加油站人員，最終得手人民幣156元（約新台幣690元）、2支手機和1個礦燈，4人拿去吃飯與買煙火同樂，每人分了人民幣30元（約新台幣132元）就各自回家。

案發後不久，警方很快就抓到其他3人，只剩劉姓男子，由於他家住在新塘鄉一座大山，四周都是山林，為了躲避警察追捕，他便躲進老家對面峭壁的山洞內，一躲就是14年，直到近日才自首，他提到自己的野外生存能力極強，山洞內有天然水源，他常摸黑到山下農田採摘玉米、馬鈴薯、大白菜，有時還會到山上打野味和採野果，為了躲避野獸，便在洞內餵養多條狗，平時只要聽到附近有聲音，他就迅速跑到山林裡躲避。

劉男很想念家人，每逢過節就趁傍晚潛回家，拿一些糧食和臘肉，而且他們家後面就是山林，所以只要有人靠近，他就能迅速躲起來，儘管多次回到家中，但他從未向家人透露自己的藏匿處，期間警方也未放棄追捕劉男，曾有居民通報在村裡看到劉男，但警方在當地埋伏等候，並未成功逮到人。

宣恩縣警察局刑偵大隊隊長陳祥書表示，「劉男潛逃10幾年，錯過為父親送終，也沒參加兒子的婚禮，錯過孫子的出生，他總不能這樣在外面躲一輩子。」他認為劉男其實也想與家人團聚，因此先是開導劉男的家人，對方再勸自首最終奏效，劉男也坦言，自己已經50多歲，妻子身體也不好了，他還有可愛的孫子，希望可以過正常人的生活。