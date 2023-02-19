澳洲一個社區的父母日前舉辦聚會，未料竟發現大家的小孩都長得非常相似，讓他們起了疑心，仔細調查才發現，原來有一名男子為了賺取旅遊費，用4個假名在各個管道捐精，而他的「親生骨肉」粗估多達60名。

根據《每日郵報》報導，澳洲一個LGBTQI（同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒、雙性人等性少數群體）社區近日舉辦一場燒烤聚會，未料社區父母到現場後，發現每個孩子的長相都十分相似，大家驚覺不對勁，懷疑這些小孩都有血緣關係，於是開始追查背後真相。

結果發現有一名男子為了賺取旅遊費，用了4個不同的假名，分別向社區成員捐精，且有多達60名小孩都是他的親生骨肉。不孕症診所「Fertility First」的醫師克拉克（Anne Clark）指出，這起事件會東窗事發，是因為這名捐精者不是完全的白種人，他曾到診所捐精，不過只被採用了一次，這名男子之後又透過其他非官方且缺乏規範的管道捐精，例如臉書群組。

克拉克醫師表示，她已經把這名男子的案例報告給政府，但目前為止沒有太大的幫助，「我們知道捐精者因此得到禮物、假期，這些都是徹底的刑事犯罪。」澳洲法律規定，購買或販賣任何人體組織都是違法的，最高可判處15年有期徒刑，儘管如此，非官方管道的非法捐精仍非常盛行。

澳洲試管嬰兒中心「Donor Conceived Australia」的總監莎克爾頓（Aimee Shackleton）說，人們很少考慮這個決定對孩子產生的影響，當孩子長大以後，可能會想認識他們的親生父母，或與其他兄弟姊妹聯繫，但這些人多達幾十名，同時也呼籲：「我們的生命應該從尊嚴開始，而不是非法的匿名交易。」