Rare photo of twin albino fawns 🦌

📸 Kimberly Kalan pic.twitter.com/K1VCQ7LXBw — Jules M #ALF #AnimalsMatter (@Julesk23) February 17, 2023

國外網友近日捕捉到極其珍稀的畫面，只見一隻野鹿在雪地上狂奔，後方竟跟著兩道「幽靈殘影」，原來是兩隻罕見的白化鹿，絕美無修圖的照片看起來仙氣十足。

根據《The Dodo》報導，金伯利·卡蘭（Kimberly Kalan）日前駕車沿著威斯康辛州（Wisconsin）雪原一路行駛時，赫然發現有一隻野鹿踏著白雪從身邊呼嘯而過，特別的是身後還跟隨著兩道白色殘影，原來是罕見的雙胞胎白化小鹿，跟著媽媽的腳步在雪地上前行，兩者間的顏色反差，讓小鹿看起來更像是白色的幽靈殘影。

金伯利透露，自己很早之前就知道這對雙胞胎白化小鹿的存在，但是一到雪季，牠們就像是全身罩著保護色一樣難以發現，所以每次找到牠們的身影時，自己總是忍不住產生一種敬畏之情，「當下我就站在路邊拍攝，直到牠們跑進樹林深處」。

白化症（Albinism）是一種先天的遺傳性疾病，因為缺乏色素細胞所製造的黑色素，導致皮膚及毛髮呈現白色或粉紅色的外觀，而白化鹿出現的機率僅有三萬分之一，何況是白化的雙胞胎小鹿，更令人驚艷不已。