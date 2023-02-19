伊拉克近日發生一起恐怖意外，一名男童和家人到購物中心逛街，整個身體掛在手扶梯外側一路向上，等到達最高處後卻不慎失足墜落，重砸在一名女子的頭上，導致女子當場昏迷倒地，然而大多數人第一時間都先關心男童的安危，只有少數人圍在女子身邊檢查她的狀況。

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سقوط طفل على رأس أمرأة في أحدى مولات منطقة زيونة ببغداد.#بغداد#العراق pic.twitter.com/gIuWRlmJuV — منتظر حسين🇮🇶 (@17Montazer) February 12, 2023

根據外媒報導，這起事件發生在伊拉克首都巴格達札尤納地區，一名男童和家人到購物中心逛街，從監視器畫面中可以看到，男童攀爬、懸掛在手扶梯外側，抵達最高點時他試圖跳躍到平台上，卻不慎失足摔落，當時一名女子正在下方逛街，意外被男童砸中頭部，成為「人體肉墊」。

女子被砸中後先下意識舉手護住頭部，下秒就昏迷倒地，然而所有人第一時間都衝過去關心男童安危，男童母親也急忙將孩子抱起來檢查傷勢，過了一會兒才回去看昏倒女子一眼，又抱著男童隨著人群越走越遠，只有2名女子從意外發生後，就立刻圍在昏倒女子身邊，直到影片末段才有其他人加入關心。

女子倒地後始終昏迷不醒，目前不清楚她的傷勢和後續狀況，許多網友看完影片後，紛紛留言為她叫屈，「這是間接謀殺！」、「有夠倒楣，希望女子平安無事」、「男童的父母太自私了，想生小孩就要負起責任顧好他們」。