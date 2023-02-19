明朝第15位皇帝明熹宗朱由校在位7年，生有3子、3女，可惜全數夭折，只好將皇位交給自己的弟弟朱由檢，也就是後來的崇禎皇帝。然而不只朱由校的子女早夭，明朝大部分皇帝同樣子嗣單薄，背後原因很可能跟一氧化碳中毒有關！

根據《新浪網》報導，明朝宦官劉若愚曾在獄中寫了一部筆記體史書《酌中志》，內容詳細記載天啟年間的皇宮內情，包括當時的生活細節、制度和習慣等。在提到積薪司的時候，劉若愚指出宮中使用的紅籮炭都是產自易州一帶的山中硬木所燒成，「氣暖而耐久，灰白而不爆。如經伏雨久淋，性未過盡，而火氣太熾，多能損人，倏令眩暈，昏迷發嘔，大人尚可，皇子女嬰幼何堪？又宮中咸木做地平牆壁，多缺土氣，凡乳母畏寒，皇子女或中此毒，屢致薨夭，良可痛也。」如果劉若愚記載屬實，代表有多名皇家子女死於冬季用木炭取暖，所導致的一氧化碳中毒。

事實上，皇族一氧化碳中毒絕非僅限於明朝，清朝末代皇帝溥儀，也差點因為一氧化碳中毒喪命，他在宣統十二年十一月的日記中記載，「二十九日，晴。夜一時許，即被呼醒，覺甚不適。及下地，方知已受煤毒。二人扶餘以行，至前室已暈去。」

歸咎原因，背後跟紫禁城內沒有建置煙囪有絕大關係，正因為沒有排煙裝置，加上冬天每座宮殿幾乎是門窗緊閉，一旦煤炭燃燒不完全，就會產生一氧化碳，那些襁褓中的孩子長時間處在毒害中，往往容易導致夭折。