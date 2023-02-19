有些人喝醉後會做出脫序行為，直到清醒後才開始後悔。泰國一名婦人和朋友喝酒，在醉意侵襲之下，她竟請朋友幫忙自己紋眉，過程中還不小心睡著，等她清醒過來，才發現臉上多了2道又粗又黑的眉毛，讓她相當崩潰，甚至因為擔心被嘲笑而不敢出門。

根據泰媒報導，泰國紋眉工作室「6D Eyebrow Tattoo Phetchabun By Ajarn Pangpond」近日在臉書粉專分享一起超慘案例，一名叫作坤姨（Aunt Khun）的婦人稱自己2周前和朋友喝酒，不小心喝醉，於是付了700泰銖（約新台幣616元）請朋友幫自己紋眉，過程中她睡著了，等到再次醒來，就發現自己變成「蠟筆小新」，額頭上多出2道又粗又黑的濃眉。

因為眉毛實在太粗，讓坤姨對外貌失去信心，甚至因為擔心被嘲笑而不敢出門。後來坤姨找上該間紋眉工作室，希望能幫忙洗掉失敗的眉毛，工作室表示她需要進行多次療程，才有辦法把眉毛洗掉，同時也在臉書貼文呼籲，眉毛是臉部輪廓相當重要的一部分，千萬不要冒險找缺乏經驗的人來幫忙紋眉，否則成果會讓人後悔莫及。

網友們看到照片後也都十分同情坤姨，紛紛留言，「這個眉毛看起來像是剛學畫畫的小學生的作品」、「可憐的阿姨」、「眉毛也太粗了吧」、「到底為什麼可以把眉毛紋成這樣？」、「如果我的眉毛被紋成這樣，我一定也會覺得丟臉到不行」、「眉毛紋得很好，下次不要再紋了」。

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