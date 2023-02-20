國外一名32歲女網友在網路上透露，小自己10歲的親弟弟最近對交往對象保密到家，在一起半年了卻遲遲不帶回家，似乎刻意死守對方的身分，沒想到自己卻偶然發現，弟弟的男友竟然是自己的前男友，讓她瞬間氣炸，覺得遭到欺騙。

原PO在美國知名論壇《reddit》發文指出，弟弟是同志，且身邊有一個交往半年的對象，但是有別於過去都會大方帶回家，介紹給家人認識，這次卻是保密到家，讓她相當擔心弟弟談的是「爺孫戀」之類的情節，但答案始終無解。

直到某天弟弟開玩笑拿走原PO手機，她也決定以牙還牙，沒想到卻從對方沒上鎖的手機看見自己前男友的照片，讓她當場愣住，後來思考一下後馬上意識到那是弟弟的現任男友。原PO直言，和前男友交往的2年期間各種爭吵和不愉快，分手後心情好多了，「因為他不會再出現在我的生活」，怎料卻在弟弟手機上看到對方的照片。

為了確認，原PO特地解除IG的好友封鎖，果然印入眼簾的是前男友和弟弟大量秀恩愛的照片，氣得她立即和弟弟對質，對方道歉坦承，「這就是我不想告訴妳的原因」，也解釋並非故意要和她的前男友交往，只是一切都太突然了，「他和我的一個朋友一起出遊，然後就變成這樣了，我真的很關心他」。

但氣頭上的原PO不接受這樣的說法，認為自己遭到欺騙，並決定今年的家庭旅遊不邀請弟弟，姊弟情因而決裂。消息一出，隨即掀起網友熱議，不少人認為換作是自己也無法接受這樣的事情，但也有人出言緩頰，希望原PO別為了男人和弟弟傷了感情。