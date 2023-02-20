印尼近日發生一起意外事故，7名遊客一起到賽杜多瀑布旅遊，其中5人脫掉衣服後聚在瀑布底下沖涼聊天，未料幾分鐘後卻發生土石坍塌，樹木混合泥土、石頭從天而降，重砸在他們身上，其中一人因頭部骨折，不治身亡，其他4人則幸運逃過死劫。

📽️Detik-detik rekaman video pengunjung air terjun tertimpa longsor ...



Selasa 14-02-23, sekitar pkl.15.00 WIB -- Telah terjadi longsor di lokasi TKM wisata Air Tejun Sedudo nganjuk.



Warning!

Berhati²lah berliburan Wisata Alam saat ini krn cuaca & alam sdg tdk baik² saja!🙏 pic.twitter.com/UlJinTZ8MR — _60NDH0_ (@Gadisbaw3l) February 16, 2023

根據《點滴網》報導，這起事件發生在印尼東爪哇省的賽杜多瀑布（Sedudo Waterfall），當時7名來自泗水的遊客到當地旅遊，並在下午3點半左右抵達瀑布，其中5人脫下衣服就到瀑布底下沖涼聊天，未料過沒多久突然有土石流沖刷下來，重砸在5人身上。

警方調查小組負責人指出，這起意外事件起因是一棵松樹倒塌，連帶泥土和石頭一同往瀑布下墜落，43歲的阿格斯（Agus Setiawan）和4名朋友當時正在瀑布下沖涼，突然被樹木、泥土和石頭擊中，阿格斯因頭部骨折不幸喪生，送醫後仍宣告不治，其他4人則倖免於難。

目前阿格斯的遺體已經被家人帶回泗水的殯儀館，準備舉辦喪事，而當局也介入調查此事，了解事發情況和當地的土質環境，並且暫時關閉賽杜多瀑布，不讓遊客繼續到此處參觀，以確保不會再發生相同意外。