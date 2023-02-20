英國奧運田徑選手、前美國國家橄欖球聯盟（NFL）球員歐可耶（Lawrence Okoye）先前在網路上分享一段影片，只見他用大拇指按壓小腿6次，竟留下一整排不回彈的恐怖凹痕，讓他當場怕爆，直呼「我看起來好像黏土做的」，緊急就醫後才得知罹患蜂窩性組織炎（cellulitis）。

綜合外媒報導，現年31歲的歐可耶在美國及英國兩地參加不少體育賽事，去年12月突然發現雙腿不對勁，用大拇指按壓腿部時竟然出現不回彈的詭異凹痕，嚇得他將影片拍下後上傳抖音（TikTok），並在影片說明欄及字幕寫道「警告！這太噁了！別說我沒警告你！」

歐可耶隨後火速就醫，並被診斷出罹患蜂窩性組織炎，他也提到當時雙腿受傷，很可能是釀成蜂窩性組織炎的原因，經過治療後皮膚已經恢復正常。

英國國民保健署（NHS）指出，蜂窩性組織炎是由開放性傷口的細菌感染所引發的，起初會感覺皮膚灼熱、疼痛等症狀，必須使用抗生素治療，大多數患者能在7～10天內完全康復；若未及時救治，感染可能擴散至其他身體部位，例如血液、肌肉及骨頭，引發併發症後恐導致截肢、休克甚至死亡。