在都市中經常可以看到流浪貓的身影，不過在印度某些村莊，看到的卻是「巨無霸猛獸」版本的流浪貓。近日一段影片在網路上流傳，有8隻獅子組團在深夜的街道上遊蕩，還跳上圍牆玩耍，行為就像是一般的流浪貓，引起網友熱議。

Another day,

Another pride…

Walking on the streets of Gujarat pic.twitter.com/kEAxByqPUU — Susanta Nanda (@susantananda3) February 15, 2023

根據《印度時報》報導，印度森林局官員南達（Susanta Nanda）近日在推特分享一段影片，印度西部的古吉拉特邦（Gujarat）街頭的監視器，拍到一大群獅子出沒，從畫面中可以看到，牠們悠哉地在路上散步，其中2隻獅子還跳上圍牆，行為就像是一般都市中可以看到的流浪貓。

隨後不遠處亮起汽車的車燈，這8隻獅子看見後又逗留了一會兒，便緩緩朝反方向離開。報導指出，影片中出現的獅子品種為「亞洲獅（Asiatic Lion）」，絕大多數野生種群已經滅絕，僅在印度古吉拉特邦的吉爾保護區內有少量分布，而根據水泥圍牆和路燈，推測獅子遊蕩的地點是保護區附近的人類住宅區域。

影片曝光後吸引許多網友，截至目前為止，觀看次數已經超過97.6萬，大家紛紛留言，「我的天啊！如果剛好有人外出，會變成怎樣的情況？」、「這也太危險了吧！」、「我很遺憾看到叢林之王在街道上遊蕩，人類應該搬離牠們的居住地」、「亞洲獅的數量增長是件好事，但這對居民、寵物、野生動物來說都是不安全的，應該要求居民盡快撤離，以免憾事發生」、「在吉爾保護區附近有許多村莊，這是正常的景象」。