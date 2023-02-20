大陸江蘇一名女子2021年入手了一間套房，在此之前看了平面圖，都覺得一切正常，沒想到交屋後卻讓她當場傻眼，「屋內實際面積沒問題，房屋挑高卻達到了9公尺，還被人調侃像是一口深井」。如今，經過長達一年的裝修後，這間「水井房」不僅面積翻倍，設計效果也讓人驚艷。

綜合陸媒報導，這位暱稱「水井姐姐」的陸姓女子在2021年時購買了一間套房，沒想到實際交屋卻發現房屋竟然挑高了9公尺，後來花了長達一年的時間裝修，因為難度頗高，所以期間換了一次施工團隊，又換了一次設計師，如今總算大致底定，她也將這段過程拍了下來，吸引逾150萬網友關注。

近日陸女釋出房子裝修完成後一鏡到底的影片，只見原本的「水井房」由建築面積55.4平方公尺（約16.7坪）、屋內面積僅36.47平方公尺（約11坪），搖身一變成為4層樓的設計宅，總面積達到100平方公尺（約30.25坪）。

根據影片顯示，設計團隊在入口處做了壁掛的收納空間，旁邊放了鞋櫃和餐桌，一樓空間除了有一面採光極好的大落地窗，還有廚房和小客廳；二樓則設計為工作室；三樓有獨立衛浴；四樓才是主臥。面對曾經被嘲笑為「水井房」的房型，如今搖身一變成為外界稱羨的「四層公寓」，陸女坦言對於成果相當滿意。