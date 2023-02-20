巴哈馬是位於大西洋西側的島國，由700座島嶼和珊瑚礁組成，吸引眾多遊客前往旅遊。近日有遊客搭乘巴哈馬觀光船時，拍到狗狗跳入海中和鯊魚激戰的影片，雖然兩者體型差異很大，但牠仍勇敢搏鬥，最終成功趕跑鯊魚，精彩的一幕讓遊客都忍不住發出驚嘆。

綜合外媒報導，旅遊業者「Exuma Water Sports」每天都會安排2趟觀光船導覽行程，航程會經過一座位於大埃克蘇馬區（Great Exuma）以北的私人島嶼，島上住著一隻名叫魯弗斯（Rufus）的當地特有米克斯犬（Potcake Dog），是島主的寵物護衛犬。

2月16日船隻行經這座私人島嶼時，突然有一隻體長12~18英尺（約3.6~5.4公尺）、重約180磅的雙髻鯊（Hammerhead Shark）出沒，船員莉貝卡（Rebecca Lightbourn）透露，當時為了讓遊客能欣賞鯊魚，還特地放慢行進速度，未料魯弗斯也發現了鯊魚，竟直接跳下海和牠展開纏鬥，讓遊客看得尖叫連連，「牠要咬鯊魚了！」、「離開水，寶貝，快離開！」

所幸魯弗斯和鯊魚決鬥了2~3分鐘，就平安無事地跳回岸上，還成功趕跑鯊魚，眾人也終於鬆一口氣，不斷誇獎牠是「好孩子」。莉貝卡憶述當時的狀況，「我們不清楚牠是想和鯊魚玩耍還是在保護家園，但牠直接跳進海裡！甚至試圖咬下鯊魚鰭上的一塊肉，鯊魚則完全搞不清楚狀況，只能趕快離開。」

在這場激戰後幾天，船隻行經私人島嶼時，都還能看到魯弗斯的身影，讓船員笑說：「牠100%沒事！」莉貝卡也稱，魯弗斯是一隻個性超級友好的狗狗，每當船隻從島嶼旁開過時，牠都會沿著岸邊、跟著船隻一起奔跑，就像是在對船上的遊客打招呼一樣，這也意外成了觀光船的旅行環節之一，「我們總會在經過時和魯弗斯揮手致意。」