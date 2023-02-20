經常看歷史劇的人肯定對於戰爭場面不陌生，尤其在火藥還沒發明前的冷兵器時代，萬箭齊發的震撼畫面更是深植人心，不過外界好奇，那些射出去的箭難道就像電視劇中演的一樣，是「一次性」的作戰武器嗎？還是戰後會進行回收呢？背後原因其實很現實。

根據《搜狐網》報導，弓箭一直是冷兵器時代重要的遠程攻擊武器，每次戰爭勢必耗費掉相當可觀的弓箭量，相較於電視劇情總是將弓箭作為「一次性」作戰工具使用，事實上基於成本及效益考量，雙方戰後都會指派專人負責回收弓箭、鎧甲等武器。

要想製造出具有實戰價值以及破壞力十足的箭矢並不容易，畢竟古代製鐵技術較為落後，加上鐵器昂貴，想要大規模生產弓箭，勢必要耗費高額的成本；此外，做工更是不容忽視，包含箭杆的長度、箭弓的彎度、箭頭的形狀以及箭羽的取得等等，在如此嚴苛的檢驗環境之下，工匠生產的速度與品質自然比不上重新再回收來得更有效率。

正因為弓箭在古代是珍貴的資源，且打仗時也無可避免需要大量使用，除了有效率的重新回收利用之外，如果能從敵人手中獲取更多兵器就再好不過了，而歷史上最經典的莫過於諸葛亮的「草船借箭」，不僅虛晃了對手，還獲得逾10萬支箭，可說是一舉兩得的妙計。