鮟鱇魚在許多人的印象中，是長得奇醜無比的深海魚，神似「癩蛤蟆」般的外型，又被叫做「蛤蟆魚」。不過近日大陸浙江一名男子刻意伸腳挑釁鮟鱇魚，怎料被狠狠反擊，狼狽模樣被網友調侃「傷害性不大，侮辱性極強」。

根據網路上瘋傳的影片顯示，這起事件發生在浙江舟山，一隻鮟鱇魚被捕捉上岸後，張大嘴巴露出一口尖牙，搭配奇醜無比的外型，模樣看起來十分嚇人。不過一旁的男子見狀竟直接將腳伸進鮟鱇魚的大嘴，見魚沒反應，又再伸進去一次，不料此舉似乎惹怒了鮟鱇魚，下一秒直接惡狠狠地將男子的腳咬住不放。

畫面中可見，男子當下立刻慌了，著急得想將腳抽出，但鮟鱇魚似乎不打算放過他，咬得非常緊，一旁民眾見狀也趕快上前幫忙拉開鮟鱇魚，但鮟鱇魚完全沒有鬆口打算，任憑男子怎樣也掙脫不了，模樣相當狼狽。

影片曝光後嚇壞不少人，紛紛留言直呼「傷害性不大，侮辱性極強」、「鮟鱇魚：說出來你都不信，我今天吃人了」、「鮟鱇魚被臭腳熏得閉嘴了」、「自作孽不可活」。