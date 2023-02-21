有些外送員不只會送餐，就連做飯也難不倒他們。大陸江蘇一名女子近日開了炒飯店，當時只找來朋友到店裡試吃，豈料吸引兩名顧客上門，但女子廚藝還不到火候，接了單卻不知道如何炒飯，一名到隔壁店取餐的外送員得知後，竟走進廚房幫忙，而且手藝相當不錯。

根據《白鹿視頻》報導，江蘇無錫一名王姓女子近日與朋友開了炒飯店，正式營業前找了幾名朋友來試吃，由於店裡聚集許多人，人氣看起來很旺，因此吸引兩名顧客上門，但王女還未記熟炒飯的順序，又第一次接單，嚇到一時不知如何處理。

王姓女子提到，當時隔壁店剛好有外送員來取餐，發現我們的問題後，竟主動過來幫忙，幫忙炒了一份臘腸炒飯，而且做菜手法非常俐落，炒出來的飯也很美味，顧客都讚不絕口，外送員炒完飯後，只說了一句「我先走了，有空再來教」，就匆匆離開去送外賣，讓王女非常感動，也很謝謝外送員的幫忙。

影片曝光後，不少網友笑說，「外送員帥爆，還說下次再來教」、「直接雇用這名外送員了吧」、「角色搞錯了！老闆應該去送外賣，外送員待在店裡做菜」、「現在外送員十項全能啊！連做菜也難不倒他們」，也有人提到，老闆作法並不妥，其實一開始就不能接客，「應該告知顧客還沒營業，萬一當時沒有外送員幫忙，老闆該怎麼辦？」