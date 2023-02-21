一般人看到蛇都會很害怕，想要趕快遠離。澳洲一名男子發現有一條蟒蛇擋在馬路中央，他不顧自己手中還在吃的冰棒，徒手上前救援，不過蟒蛇的警戒心很重，雙方在馬路上演「人蛇大戰」，男子卻十分淡定，在躲避蟒蛇攻擊時，仍不時啃咬手中的冰棒，最後順利徒手把蟒蛇拖到路邊的草地上。

根據《每日郵報》報導，這段影片拍攝於斯南威爾斯州的寧賓（Nimbin），從畫面中可以看到，汽車前方有一名身穿橘色上衣、正在吃著冰棒的男子，馬路正中央則有一條長約2公尺的地毯蟒，一人一蛇正在上演激烈大戰。

面對不斷猛撲、作勢攻擊的蟒蛇，男子的反應卻異常淡定，他一手緊握冰棒，一手和蟒蛇對抗，每當蟒蛇攻擊時，他就會迅速閃開，過程中還不忘咬一口冰棒，雙方對峙了一陣子後，男子才找來一根樹枝幫忙，試圖把蛇勾起、帶往路邊，但樹枝的作用並不大，男子最後還是決定徒手解決，看準機會抓起蟒蛇的尾巴就快速往路邊的草地拖過去，順利移走阻擋汽車通行的「罪魁禍首」。

報導指出，地毯蟒雖然沒有毒性，但被咬傷後仍會留下惱人的咬痕。網友們看到影片後，對於男子淡定的反應都感到十分震撼，「他甚至沒有放下過手上的冰棒」、「任何事都不能阻止他吃冰棒，包括抓蛇」、「這種事在澳洲只是最普通的日常」、「感謝他把蟒蛇救到安全的地方」。