清朝康熙皇帝的長子愛新覺羅‧胤禔原本很受寵，直到他的二弟被立為太子後，心裡開始不平衡，長大後甚至想推翻老二，不僅如此，就連老二成功被廢，他還請人做法詛咒對方，康熙得知後，認為長子胤禔非常冷血，最終下令他終身圈禁，胤禔才逐漸認命，把重心放在生活，生了20個孩子。

大陸天津歷史老師李正提到，康熙面對4次喪子之痛，因此康熙十一年（西元1672年）生下愛新覺羅．胤禔（音同之）後，特別寵愛這個孩子，每次出巡都會帶著他，但因他的母親惠妃背景不顯耀，始終只是一名妃子，所以胤禔3歲時，反倒是皇后赫舍里的兒子被立為皇子，也就是老二胤礽，身為哥哥的胤禔心裡難免會不平衡。

古代皇帝立太子後，都會盡早樹立太子的權威，以免其他皇子覬覦，康熙卻是用心栽培每位皇子，認為他們能一起輔佐胤礽，促使胤禔產生奪位念頭，胤禔19歲時就以前軍副將身分，跟隨父親康熙御駕親征噶爾丹，儘管他因與主將福全產生矛盾而被下令回京城反省，但仍未遭到處罰，第二次康熙征討噶爾丹，25歲胤禔還擔任前軍統帥，並扮演軍隊參謀長的角色，可見康熙非常重視他。

同一時間朝中的胤礽卻對戰事不聞不問，因而被康熙嚴厲斥責，康熙三十七年，胤禔就因軍功顯赫，與老三成為唯二封王的皇子，胤禔身為皇長子又有軍功及爵位，萌生推翻胤礽的念頭，更在道士張明德慫恿下謀劃殺害胤礽，豈料此時胤礽因表現不佳被廢，胤禔表現得非常興奮，康熙便開始提高警覺，認為胤禔多年帶兵，將來是個威脅。

根據《清史稿》記載，「胤禔秉性躁急愚頑，豈可立為皇太子?」康熙公開表示不會立胤禔為新任太子，不讓他有機會胡作非為，豈料胤禔先是推薦八弟胤禩，說道士張明德稱胤禩有大貴之相，又提到太子胤礽不得人心，如果要殺他的話， 不必父皇出手， 他可以背負這惡名，康熙才意識到，老大會威脅胤礽的性命安全，趕緊逮捕道士並調查。

胤礽被廢後，胤禔還到處攻擊誹謗，想要胤礽永遠無法翻身，甚至透過蒙古喇嘛巴漢格隆等人，進行巫術詛咒廢太子，胤禔原本要刺殺胤礽的計畫也東窗事發，康熙得知後難以接受，下令拔去胤禔爵位，而且永久圈禁，胤禔才開始認命，把重心放在生活，他在26年圈禁生活共生下11個兒子、9個女兒，其中最小的孩子，還是胤禔61歲老來得子。