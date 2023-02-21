自古以來，武將們都有收養義子為己所用的習慣，像唐朝將領安祿山據稱就收養多達8千名義子，不過為何這些將領這麼熱衷收養義子呢？歷史學家指出，最主要就是希望透過父子關係，讓原本的非血緣關係達到具有血緣關係的程度，藉此將兩人之間的利益緊密聯繫在一起。

大陸歷史地理學家葛劍雄指出，唐朝皇帝經常給立了戰功的將領賜姓，但這些將領大多出身少數民族，像唐末將領李克用本姓朱邪，因為有戰功而被賜姓李，後來他的兒子也都直接改為李姓；除此之外，這些少數民族的將領又喜歡收養義子，比如安祿山就收養了8千名義子，究竟這個現象背後有什麼原因？

葛劍雄解釋，對漢族來說，「姓」代表延續血緣關係，皇帝賜姓給少數民族將領，代表希望對方像自己家孩子一樣，讓彼此的關係變得親密且一直延續下去，也讓將領可以更加忠心。

而安祿山收養義子也是出於同樣的原因，葛劍雄說，少數民族其實沒有漢人的這種觀念，因為他們一個部族的族人之間都有血緣關係，不需要透過賜姓來維繫，但當他們來到唐朝，發現血緣是維繫利益的重要手段之一，因此學習皇帝的做法，希望非血緣關係能達到血緣關係的程度，以密切兩者之間的聯繫，把利益綁在一起。

葛劍雄表示，對漢人來說極為重視的「父子」關係，在少數民族眼中卻不是那麼重要，像是飽受歷史罵名的後唐武將石敬瑭，他是突厥沙陀人，因此當比他小10歲的遼太宗耶律德光，要求石敬瑭稱自己為父時，石敬瑭也欣然接受，將耶律德光稱作「父皇帝」，自己則為「兒皇帝」，因為比起父子關係，利益更為重要。