非洲一名嚮導日前帶領遊客參觀克魯格國家公園，突然聽到附近傳來黑背麥雞的躁動聲，靠過去查看，發現黑背麥雞的巢被蛇盯上，牠們趕緊展開攻擊模式，蛇順利咬住一顆蛋趕緊落跑，不過蛋的體積並不小，蛇將蛋吞入後腫成一顆氣球，畫面非常詭異。

根據《Latest Sightings》報導，27歲野外嚮導比爾（Frank De Beer）帶團參觀克魯格國家公園（Kruger National Park），當時他們坐在水坑旁休息，一邊喝著熱咖啡，一邊欣賞美景，收拾東西準備離開時，突然聽到一陣怪聲，發現附近有一對黑背麥雞（Blacksmith lapwing）夫妻，顯得非常躁動不安。

比爾意識到黑背麥雞可能是遭蛇攻擊，因此緩緩靠過去觀察，果真黑背麥雞築的巢附近出現一條蛇，蛇面對比牠大的對手並不害怕，躲過黑背麥雞的攻擊，迅速爬進巢內咬住一顆蛋就離開，過程只短短幾秒鐘，比爾提到，「蛇叼走一顆蛋後，以非常詭異的方式滑行，我當下非常驚訝，這是我見過蛇最滑稽的模樣」。

蛇一邊落跑一邊吞蛋，不過黑背麥雞的蛋體積並不小，比蛇的嘴大了好幾倍，使蛇看起來腫得像一顆氣球，牠最終溜進灌木叢中，避開空曠的地方，黑背麥雞找不到蛇只好放棄追捕，比爾表示「動物在野外生活，就是要適應各種環境，才有機會存活下去」。