情人節（2/14）當天泰國遊客到柯叻動物園遊玩，未料逛到非洲獅展示區時，眼前竟上演「活春宮」，只見2隻獅子交疊在一起親熱，但才短短8秒鐘就結束，讓大家傻眼不已，對此動物園出面解釋，非洲獅的交配「重量不重質」，雖然每次都只有短短幾秒，但一天可以交配高達50次。

根據《Sanook》報導，泰國柯叻動物園（Nakhon Ratchasima Zoo）近日分享一段影片，只見非洲獅展示區的公獅和母獅正好在情人節當天上演「活春宮」，不少遊客都目睹這害羞的畫面，紛紛拿出手機拍攝下來，不過有趣的是，這場情事只花了8秒鐘就結束，讓大家都看傻了眼。

對此動物園解釋，非洲獅的交配其實是「重量不重質」，牠們沒有固定的交配季節，一旦開始就會持續3至4天，且在這段時間內頻繁交配，每一次都只需要幾秒鐘，接著休息20至30分鐘後「再戰下一回合」，一天下來交配的次數可高達50次，而這樣的交配方式能夠刺激母獅排卵，增加受精的機會。

動物園也說，分享這段影片的目的，除了娛樂輕鬆以外，也希望大家可以藉此機會對非洲獅有更多了解與認識。影片一出很快就吸引許多網友關注，大家紛紛笑說，「已經準備好幫牠們的小孩取名字了」、「想羨慕但又好像不該羨慕」、「獅子一天還可以睡18到20個小時，真的是『獅生』勝利組」。