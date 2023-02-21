邊境牧羊犬以狗類智商第一而聞名，沒想到也會露出傻里傻氣的表情。大陸一名飼主近日分享愛犬影片，只見邊牧當時看到主人進門後，牠的眼神變得很呆萌，就像哈士奇一樣，讓不少網友笑著表示「牠應該是擁有二哈魂的邊境牧羊犬」。

微博帳號@人間奇趣大賞分享一段影片，飼主養了一隻邊境牧羊犬，當時他打開門想查看愛犬的情況，豈料邊牧似乎被主人嚇到，睜著圓滾滾大眼睛看對方，而且像是瞬間被石化，縮在角落一動也不動，呆萌眼神逗樂不少人。

原PO也不禁表示，「這是邊牧該有的眼神嗎？怎麼形容呢，頭一次見到眼神這麼清澈愚蠢的邊牧」，影片上傳後累積24萬觀看次數，不少網友笑說「牠是戴了哈士奇的美瞳嗎」、「給我老實交代，牠確定不是一隻披著邊牧皮的哈士奇嗎」、「差點以為是P的圖」。

美國哥倫比亞大學心理學教授柯倫（Stanley Coren）曾研究訪問199名狗隻訓練員，以此判定狗狗的智力，發現最聰明的狗就是邊境牧羊犬，約有7歲小孩的智商，第二名是貴賓犬、第三名為德國牧羊犬。此外邊牧精力旺盛，擁有超強的學習力與快速執行任務的能力，懂得利用肢體壓迫與眼神控制羊群走向，屬於放牧和寵物的兩用犬。