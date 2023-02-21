大陸一隻警犬被帶到墓地探望已逝的訓練員，沒想到竟有一隻蝴蝶突然飛來，停在牠的鼻子上休息，而警犬也乖巧地待在原地不動，瞇起眼睛凝視蝴蝶，影片曝光後，不少網友都感性地認為，是訓練員化作蝴蝶來看警犬了。

綜合陸媒報導，最近一段影片在微博上流傳，大陸一隻德國牧羊犬警犬的訓練員過世了，其他員警便帶他到墓地探望，未料突然有一隻橘、黑色花紋的蝴蝶飛來，停在警犬的鼻子上好一陣子，而警犬見狀也沒有驅趕蝴蝶，或是情緒變得亢奮，想要追趕蝴蝶，反而靜靜地坐在原地，瞇起眼睛、乖巧地讓蝴蝶休息。

網友看完影片都覺得十分感動，並且感性地認為這隻蝴蝶是警犬訓練員的化身，紛紛留言，「是他回來了，是他在撫摸牠」、「都說逝去的愛你的人，會化成蝴蝶回來看望你」、「訓導員化蝶來親牠了」、「警犬懂的，蝴蝶是訓導員變的，不捨得趕走」、「毛孩子，你的家人來看你囉」。

大部分的警犬和訓練員的感情都非常深厚，美國退休警長麥克利蘭（Dan McClelland）在2021年4月因為腦癌過世，和他搭檔16年、彼此形影不離的警犬米吉（Midge）也在數小時後因為腎衰竭過世，讓家屬都感到震驚不已，決定要讓麥克利蘭和米吉一起入土為安，希望他們能永遠陪伴在彼此身邊。