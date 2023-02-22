泰國一名單親媽媽經歷2次婚姻，都已離婚收場，如今獨自靠500~700泰銖的日薪（約新台幣440~616元）撫養15名孩子，儘管生活相當不容易，但她從未抱怨，反而努力賺錢養家，希望能讓每個孩子上學，更鼓勵其他有類似處境的單身女性，「不要以為沒有男人就活不下去。」

綜合泰國媒體報導，46歲女子塔娜有過2段婚姻，並和第一任丈夫生下5名孩子，再婚後又和第二任丈夫生下10名孩子，然而4年前兩人離婚，塔娜因此成為單親媽媽，獨自撫養15名子女，平時從事割膠工作，靠日薪500~700泰銖負擔家計，有時下雨橡膠收成不好，她就會去做其他苦力活賺錢。

儘管生活過得非常不容易，但塔娜從未有過怨言，並希望每個孩子都能上學，同時也教導孩子們要當個善良的人，不要給社會造成負擔或麻煩。目前有5名孩子都已經從大學畢業，外出工作幫忙分擔家計，大大減輕了塔娜的經濟壓力，而他們一家居住的房子是親戚的，雖然所有人都得擠在狹窄的2間房間內，卻充滿了愛與溫暖。

塔娜還鼓勵其他為了生活或子女而獨自奮鬥的女性，「不要以為沒有男人就活不下去，你可以相信自己並堅定地『戰鬥』，只要努力、有耐心，一直奮鬥到生命盡頭，就能夠克服任何困難。」另外塔娜也說，如果未來再遇到心儀的男性，她也不打算再生第16個孩子。