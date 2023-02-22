許多人都想靠中樂透致富，但有了錢真的比較快樂嗎？英國一對夫妻2005年中了180萬英鎊（約新台幣6659萬），豈料短短8年內他們就把錢花光，兩人不僅破產，就連感情也破裂，離婚後還指責對方沒有做理財規劃。

根據《鏡報》報導，羅傑（Roger Griffiths）和蘿拉（Lara Griffiths）育有2名女兒，羅傑原本在一間公司擔任經理，蘿拉則是一名藝術教師，兩人經濟條件並不差，2005年買樂透中了180萬英鎊（約新台幣6659萬），蘿拉提到「羅傑常說他總有一天會中樂透，這筆錢會用於養老，沒想到我們真的中了，當下非常震驚」。

未料中了樂透卻是惡夢的開始，夫妻倆有錢後都選擇辭職，並花80萬英鎊（約新台幣2950萬）在北約克郡置產，還買下一間美容院當老闆，豈料不久後遇到房地產危機，導致房價一路暴跌，除了購買房地產外，羅傑為了圓搖滾明星夢，還花費4千英鎊（約新台幣15萬）購買新吉他，又斥資2.5萬英鎊（約新台幣92萬）與大學時期的樂隊錄製唱片。

羅傑非常在意外表，花錢做了牙齒美白、打肉毒、購買名牌衣服及跑車，還與蘿拉一起去杜拜旅行，搭機選擇坐商務艙，連住宿也是訂五星級飯店，他們還會到精品店消費，生活過得很奢華，不過2010年他們遇到一場火災，雖然沒有人傷亡，但卻要面對巨額的維修費用，期間還要支付7個月的臨時住宿費，最終不得不宣布破產。

此外蘿拉還發現羅傑疑似出軌，儘管對方極力否認，但兩人最終還是離婚了，蘿拉事後也抱怨，當時她確實買了很多珠寶及衣服，但仍堅持經營美容水療店，每天忙到晚上9、10點，但羅傑卻整天在家無所事事，蘿拉坦言「我現在的生活沒有回到原點，而是過得更糟了」、「許多人中了樂透後，最終都會以更慘的方式收場，而且沒人會同情你們，因為這筆錢不是賺來的」。