大陸重慶一名男子患有精神疾病，家人為了讓他得到更好的照料，2012年將人送往照護機構，沒想到期間他卻偷跑出來，最終出車禍死在附近草叢，被撞到面目全非，家人傷心不已領回遺體安葬，豈料事隔11年，男子竟突然復活，讓家屬相當錯愕。

根據《瀟湘晨報》報導，周康羅從小受到刺激而患精神疾病，一生都沒結婚，膝下也沒有孩子，因此與二哥家人住在一起，家庭氣氛融洽，直到2012年政府提供各方面福利，為了讓周康羅獲得更好的照顧，二哥才將人送往相關機構，豈料周康羅經常生病，一日被帶往醫院接受治療，他卻趁醫護人員不注意偷溜出去。

家人得知後趕緊找人，20多天後傳來噩耗，醫院附近草叢發現一具男性屍體，出車禍被撞到面目全非，而相關部門認定為周康羅，家屬傷心不已，領回屍體送到殯儀館火化後安葬，每年都會幫忙掃墓，之後周家人還因周康羅走失一事，與醫院打起官司，最終被判勝訴，獲得賠償金人民幣1萬元（約新台幣4.4萬）。

事隔11年後，救助站人員近日發現路邊有一名7旬老翁，安排他到警局進行人臉比對，卻查不到相關資料，老翁也說不出任何訊息，只好將他安置於救助中心，並發出尋人啟事，周康羅二哥的兒子發現後趕緊來認人，看到周康羅身形消瘦，雖然無法開口說話，但他年輕時讀過書，當時看到親屬後，還寫下其中一名家人的乳名。

周康羅親屬將人帶回老家後，二哥輕聲詢問「你還記得我嗎？」周康羅便抱著自己的哥哥失聲痛哭。不過周康羅的戶口早已被註銷，過去擁有的福利全沒了，不過家人目前最困惑的是，當年他們安葬的死者究竟是誰，而且這些年周康羅到底經歷了什麼，家屬表示，前陣子相關人員有來找他們了解情況，希望可以得到一個說法。